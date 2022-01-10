Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den flaş darbe açıklaması: Üstesinden geldik!

Kazakistan'a barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin olağanüstü toplantısı başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Comert Kasım Tokayev toplantıda yaptığı açıklamada, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir." dedi.
KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLARDA GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI
Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığı bildirildi.
Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi.
Açıklamada, 10 Ocak itibarıyla polis tarafından gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığı belirtildi.
Almatı'daki iki pazar yerinde 207 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu operasyonda 5 çalıntı araba ve bilgisayar, müzik aletleri gibi çalıntı mallar ile silahların ele geçirildiği ifade edildi.