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    • Dünya
    • 10.01.2022 11:16
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    • 10.01.2022 11:21
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    Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den flaş darbe açıklaması: Üstesinden geldik!

    Son dakika haberi haberi! Kazakistan'a barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin olağanüstü toplantısı başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Comert Kasım Tokayev toplantıda yaptığı açıklamada, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tokayev’den flaş darbe açıklaması!

    Kazakistan'a barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin olağanüstü toplantısı başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Comert Kasım Tokayev toplantıda yaptığı açıklamada, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir." dedi.


    KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLARDA GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI
    Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığı bildirildi.

    Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi.

    Açıklamada, 10 Ocak itibarıyla polis tarafından gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığı belirtildi.

    Almatı'daki iki pazar yerinde 207 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu operasyonda 5 çalıntı araba ve bilgisayar, müzik aletleri gibi çalıntı mallar ile silahların ele geçirildiği ifade edildi.

        Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi de Almatı'daki olaylarda yer alan 2 grubun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Söz konusu grupların 4-8 Ocak'ta şehirdeki kamu düzenini bozmaya yönelik olaylarda yer aldıkları ve kaldıkları yerde silah ile dini kitapların bulunduğu bilgisine yer verildi.

        KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLAR
        Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

        Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

        Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

        Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

        Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek "Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." demişti.

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