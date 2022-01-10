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    • Dünya
    • 10.01.2022 20:06
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    • 10.01.2022 20:07
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    Cenevre'de 7,5 saatlik Rusya-ABD zirvesi: Ukrayna ve NATO...

    Son dakika haberleri... ABD ve Rusya arasından İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşme 7,5 saat sürdü. Rusya-ABD arasındaki Ukrayna ve NATO konulu güvenlik görüşmeleri Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov katılımıyla gerçekleşti.

    Cenevre’de 7,5 saatlik zirve!

    Rusya-ABD arasında yapılan Ukrayna ve NATO konulu güvenlik görüşmeleri yaklaşık 7,5 saat sürdü.

    İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen toplantı öncesi gazetecilerin karşısına geçen Ryabkov ve Sherman korona virüs tedbirleri kapsamında tokalaşmazken, her 2 isim de gazetecilere poz verirken maskelerini çıkarmadı. İkili, gazetecilere görüntü verdikten sonra toplantıya geçti.
    Yaklaşık 7,5 saat süren toplantının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'un ilk toplantının sonuçlarını bu akşam Cenevre'de yapacağı basın toplantısında kamuoyuna aktarması bekleniyor.

    Öte yandan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishina'nın katılımıyla NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı düzenlenmiş ve görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim ele alınmıştı. 12 Ocak'ta ise Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi toplanacak.

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    Haberler Dünya Cenevre'de 7,5 saatlik Rusya-ABD zirvesi: Ukrayna ve NATO...
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