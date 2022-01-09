Kazakistan'da birkaç gün önce meydana gelen protestoların bilançosu çok ağır oldu! Binlerce gözaltı, milyonlarca dolar...

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Kazakistan'da 2 Ocak'tan bu yana devam eden olaylarda 346'sı polis aracı olmak üzere 400'den fazla aracın tahrip edildiğini ifade eden Turgumbayev, protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildiğini ifade etti.