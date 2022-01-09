Kazakistan duyurdu: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek





Kamaletdinov ayrıca, Kazakistan halkına verdiği desteklerinden dolayı KGAÖ barış gücüne teşekkür etti.



Serdyukov ise yaptığı açıklamada, KGAÖ Konseyi kararı uyarınca kolektif barış gücünün Kazakistan topraklarına konuşlandırılmasının tamamlandığını belirtti. Halihazırda barış gücünün önemli idari, askeri ve sosyal önem arz eden binaları koruma altına aldığını ifade eden Serdyukov, barış gücü görevinin durum tamamen istikrara kavuşana kadar devam edeceğini dile getirdi.



Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise, KGAÖ'den barış gücü desteği istemişti. KGAÖ üyesi ülkeler, Kazakistan'da 2 bin 500 barış gücü konuşlandırma kararı almıştı.