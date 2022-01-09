Cadı avı başladı! Kazakistan’ı kaosa sürükleyenler yakın takipte!

Kazakistan'da gaz ve petrol zamlarını bahane ederek sokaklara dökülen yüzbinlerce Kazak gösterici, ortalığı yaktı yıktı. Çok sayıda kişi ölürken, ülke genelinde ilan edilen "yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hükümet sokakların kontrolünü büyük oranda tekrar ele aldı. Gözaltılara başlayan Kazak yönetimi, eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'u 'ihanet' suçlamasıyla tutukladı. Toplam 4 bin 266 kişi gözaltına alındı. Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay, Nazarbayev'in ülkeden kaçtığı ile iddiasını yalanladı. Olaylarda "kolluk kuvvetlerindeki hainleri" suçladı.
3 BİN ASKER
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yardım çağrısına olumlu yanıt veren Moskova'nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, 24 saatte Kazakistan'a 3 bin asker gönderdi.
ABD İLE RUSYA KAPIŞTI
RUSYA'NIN Kazakistan'a asker göndermesi, ABD'yi rahatsız etti. Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Yakın tarihten bir ders. Ruslar evinize girdi mi, onları çıkarmak zordur" dedi. Moskova'nın cevabı gecikmedi: ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur...