Cadı avı başladı! Kazakistan’ı kaosa sürükleyenler yakın takipte!

Kazakistan'da gaz ve petrol zamlarını bahane ederek sokaklara dökülen yüzbinlerce Kazak gösterici, ortalığı yaktı yıktı. Çok sayıda kişi ölürken, ülke genelinde ilan edilen "yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hükümet sokakların kontrolünü büyük oranda tekrar ele aldı. Gözaltılara başlayan Kazak yönetimi, eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'u 'ihanet' suçlamasıyla tutukladı. Toplam 4 bin 266 kişi gözaltına alındı. Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay, Nazarbayev'in ülkeden kaçtığı ile iddiasını yalanladı. Olaylarda "kolluk kuvvetlerindeki hainleri" suçladı.