Bern'de PKK'lılardan pizzacıya işkence! İsviçre makamları teröristlerin kaçmasına ön ayak oldu

Bölge savcının hazırladığı iddianamede, Aydın K'ye karşı 6 PKK'lının Mayıs 2019'da restoranın deposunda "acımasız muamele", "işkence", "zorla itirafta zorlama" ve "dayak" gibi suçları işlediğine yer verildi.



Tüm bu suçlara gerekçe olarak da Türkiye'de tutuklanan restoran sahibi PKK mensubunu Aydın K'nin ihbar ettiği iddiasıydı. Aydın K. ise kendisine yönelik tüm iddiaları reddetti.

"KEMİKLERİNİ KIRIP, PARÇALAYIP, DONDURUCUYA BIRAKACAĞIZ"

Savcılık iddianamesinde, PKK'lı zanlıların Aydın K'yi iki kez yaklaşık 10 dakika boyunca pizzacının soğuk hava deposuna kilitlediğini, kurbana defalarca " tüm kemiklerini kıracakları, parçalayacakları, ertesi sabaha kadar dondurucuda bırakacakları" tehdidinde bulundu.

Aydın K'ye ayrıca çocuklarının fotoğraflarını gösterildi ve ailesiyle tehdit edildi.

6 ZANLININ 2'Sİ ÜLKEDEN KAÇTI

Haberde, PKK'nın İsviçre'deki üst düzey kadrosunda ve "işkence biriminin" başında bulunan Deniz D. işkenceye maruz kalan Aydın K'yi itirafta bulunup iş birliği yapmazsa kendisini diğer adamlara bırakmakla tehdit etti. Zaman zaman bıçakla tehdit etti ve zanlılardan biri Aydın K'yi baldırından bıçaklayarak yaraladı.