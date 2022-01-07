Pirana saldırısında 4 kişi öldü! Paraguay'da piranalar gündem oldu

Öte yandan, Villa Florida'daki Tebicuary Nehri'nin bir kısmında gerçekleşen pirana saldırılarında iki genç hayatını kaybetti.

Itapua'da ve diğer sahil bölgelerinde de yüzenlerin piranalar tarafından ısırıldığını belirten çok sayıda rapor kaydedildi. Piranalar, genellikle insanlara saldırmayan, omnivor (her şeyi yiyen) bir balık türü.