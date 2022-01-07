Ne ekonomi ne nükleer program... Güney Kore'de sıra dışı seçim! Sonucu keller belirleyecek

Güney Koreli başkan adayı Lee Jae-myung kel değil. Ancak, Saç Dökülmesi tedavilerinin devlet tarafından ödenmesi için yaptığı baskı nedeniyle birçok kel seçmenin desteğini alıyor.

SEÇİMİN GÜNDEMİ NÜKLEER PROGRAM YA DA EKONOMİK SORUNLAR DEĞİL SAÇ DÖKÜLMESİ

Jae-myung Önerisi bu haftanın başlarında açıklandığından beri, önceki seçimlerin aksine Kuzey Kore'nin nükleer programı, ABD ile ilişkileri, ve ekonomik sıkıntıların önüne geçti. Güney Kore'de Mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı oylaması öncesinde saç dökülmesi önemli bir konu olarak liste başına oturdu.