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    • Dünya
    • 07.01.2022 08:13
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    • 07.01.2022 08:51
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    Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde tesis edildi

    Son dakika haberi! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde tesis edildi." açıklamasında bulundu. Kazakistan devlet televizyonu Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    AA
    Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde tesis edildi

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Tokayev, anayasal düzenin büyük ölçüde tesis edildiğini söyledi.

    Kazakistan devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini açıkladı.


    KAZAKİSTAN'DA NE OLUYOR?
    Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

    Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

    Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.

    KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.


        ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
        Kazakistan'da, protesto gösterileri sırasında yaşamını yitiren güvenlik gücü sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

        2 BİN 298 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
        Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yaşanan protesto olaylarında 2 bin 298 kişi gözaltına alındı.


        BAŞLARININ KESİLDİĞİ BELİRTİLDİ
        Gösteriler sırasında 748 güvenlik personeli yaralandı, 18 güvenlik personeli hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren güvenlik personelinden 2'sinin başlarının kesildiği belirtildi.

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