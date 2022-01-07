Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde tesis edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Tokayev, anayasal düzenin büyük ölçüde tesis edildiğini söyledi.

Kazakistan devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini açıkladı.



KAZAKİSTAN'DA NE OLUYOR?

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.