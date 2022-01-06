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    • Dünya
    • 06.01.2022 09:12
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    • 06.01.2022 09:12
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    Kazakistan nerede, nüfusu kaç, para birimi ne? Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kimdir?

    Kazakistan'da gösteriler devam ediyor ve ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Birleşmiş Milletler (BM) ise Kazakistan'da devam eden gösteriler ve ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi üzerine itidal çağrısı yaptı. Bu kapsamda arama motorlarında "Kazakistan nerede, nüfusu kaç, para birimi ne?" şeklindeki sorular araştırılıyor. Peki, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kimdir? İşte haberinin detayı...

    Kazakistan nerede, nüfusu kaç, para birimi ne? Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kimdir?

    Kazakistan'da önemli son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kazakistan'dan gelen bilgilere göre, ülkenin tamamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Onlarca dükkan, iş yeri ve banka yağmalandı. Peki, Kazakistan nerede, nüfusu kaç, para birimi ne? Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kimdir? İşte son gelişmeler...

    KAZAKİSTAN NEREDE?

    Kazakistan Cumhuriyeti Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki Türki halka sahip bir bağımsız devlettir. Kazakistan, (Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY'un üyesidir.

    2.724.900 km² yüzölçümü ile (Batı Avrupa'nın yüzölçümü kadar) dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir. Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin yüzölçümü bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir. Kazakistan Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk, Kıpçak, Karahanlı, Altın Ordu gibi devletlerin merkez üssü; Kıpçak, Oğuz, Karluk gibi Türk boylarının beşiği olmuştur.

    Komşuları olarak kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin bulunur. Ülkenin ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü'ne kıyısı vardır.

    Bağımsızlığın kazanılmasına doğru 1989 yılında 16.464.464 kişi olan ülke nüfusu, 1999 yılına gelindiğinde Slav ve Almanların ülkeden göç etmeleriyle 14.900.000'e kadar düşmüştür. 2010'da bu sayı 16.500.000'e yükselmiş ve 2020 itibarıyla 19.001.000'e ulaşmıştır.

        KAZAKİSTAN PARA BİRİMİ

        Tenge, Kazakistan'ın para birimidir. Ülkenin SSCB'den ayrılması sonucu ekonominin yeniden yapılandırılması ve 1993 yılında ulusal para birimi olan tenge, Kazakistan Ulusal Bankası tarafından tedavüle sürüldü.

        KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV KİMDİR?

        Kasım Cömert Kemeloğlu Tokayev 17 Mayıs 1953'da doğdu, yani 68 yıl yaşındadır. Günümüzdeki Kazakistan devlet başkanıdır. 29 yıl devlet başkanlığı görevini yapan Nursultan Nazarbayev'in istifasının ardından vekaleten devlet başkanı oldu ve 10 Haziran'da yapılan seçimlerde birinci gelerek devlet başkanı oldu. Vikipedi
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        Haberler Dünya Kazakistan nerede, nüfusu kaç, para birimi ne? Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kimdir?
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