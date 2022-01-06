Erkekler Kainat Güzeli seçilen Darya Kamil yakışıklı olmadığını söyleyenlere yanıt verdi: Kıskançlık yapmanın bir anlamı yok

Bazı sosyal medya kullanıcıları Kamil'e övgüler yağdırırken kimileri de "Galiba yarışmaya katılım azdı.", "Belki jürinin gördüğü, bizim görmediğimiz özellikleri vardır." ve "Peki bundan kainatın haberi var mı?" şeklinde yorumlar yaptı.

"NE DEDİKLERİ UMURUMDA DEĞİL"