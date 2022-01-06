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    • Dünya
    • 06.01.2022 17:07
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    • 06.01.2022 17:14
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    Erkekler Kainat Güzeli seçilen Darya Kamil yakışıklı olmadığını söyleyenlere yanıt verdi: Kıskançlık yapmanın bir anlamı yok

    Irak'ta düzenlenen 2022 Mr. Intercontinental yarışmasının birincisi Kerküklü Darya Kamil, yakışıklı olmadığını belirtenlere, "Bazı insanların benim hakkında ne dedikleri umurumda değil. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok" diyerek eleştirilere yanıt verdi. Haberin detayları...

    Kamil yakışıklı olmadığını söyleyenlere yanıt verdi

    Irak'ta düzenlenen 2022 Mr. Intercontinental adlı güzellik yarışmasının birincisi Darya Kamil olmuştu. 15 ülkenin katıldığı yarışmada Kerküklü sporcu ve hekim Darya Kamilin birinciliğe layık görülmesi dalga konusu oldu.

    Aynı zamanda Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı olan Darya Kamil'in birinciliği sosyal medyada gündem oldu.

    SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLAR GÜLDÜRDÜ

    Bazı sosyal medya kullanıcıları Kamil'e övgüler yağdırırken kimileri de "Galiba yarışmaya katılım azdı.", "Belki jürinin gördüğü, bizim görmediğimiz özellikleri vardır." ve "Peki bundan kainatın haberi var mı?" şeklinde yorumlar yaptı.

    "NE DEDİKLERİ UMURUMDA DEĞİL"

    Darya Kamil kendisini eleştirenlere şöyle yanıtladı:

        "Kendini bilmez bazı insanların benim hakkında ne dedikleri umurumda değil. 'Torpil' iması yapanlara sadece gülüyorum"

        "KISKANÇLIK YAPMANIN ANLAMI YOK"

        Sözlerini sürdüren Kamil, "Küçük yaşlardan itibaren disiplinli ve tutarlı bir şekilde çalıştım ve başardım. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok. Bu unvanı kazandığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

        "GENÇLERİN ALKOL VE UYUŞTURUCUDAN UZAK DURMASI İÇİN ÇABALIYORUM"

        Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı olan Darya Kamil, gençlerin küçük yaşlardan itibaren spora başlaması için elinden geleni yaptığını da söyledi.

            "Arap dünyasındaki gençlere iyi örnek olmak istiyorum" diyen Kamil, sözlerine şöyle devam etti: "Gençlerin uyuşturucu ve alkolden uzak durması için çabalıyorum. Benim en büyük hayallerim arasında spor alanında iz bırakabilmek, yoksullara ve yetimlere yardım etmek yer alıyor." dedi.

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            Haberler Dünya Erkekler Kainat Güzeli seçilen Darya Kamil yakışıklı olmadığını söyleyenlere yanıt verdi: Kıskançlık yapmanın bir anlamı yok
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