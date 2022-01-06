Erkekler Kainat Güzeli seçilen Darya Kamil yakışıklı olmadığını söyleyenlere yanıt verdi: Kıskançlık yapmanın bir anlamı yok

Irak'ta düzenlenen 2022 Mr. Intercontinental adlı güzellik yarışmasının birincisi Darya Kamil olmuştu. 15 ülkenin katıldığı yarışmada Kerküklü sporcu ve hekim Darya Kamilin birinciliğe layık görülmesi dalga konusu oldu.
Aynı zamanda Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı olan Darya Kamil'in birinciliği sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLAR GÜLDÜRDÜ
Bazı sosyal medya kullanıcıları Kamil'e övgüler yağdırırken kimileri de "Galiba yarışmaya katılım azdı.", "Belki jürinin gördüğü, bizim görmediğimiz özellikleri vardır." ve "Peki bundan kainatın haberi var mı?" şeklinde yorumlar yaptı.
"NE DEDİKLERİ UMURUMDA DEĞİL"
Darya Kamil kendisini eleştirenlere şöyle yanıtladı: