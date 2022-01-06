DSÖ'den 'Omicron' açıklaması: Maalesef Omicron son varyant olmayacak

Son dakika haberleri... Dünya sağlık Örgütü'ndan Omicron varyantına ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs "evrim" geçirmeyi sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.
OMICRON HIZLA YAYILIYOR
Son günlerde koronavirüsün Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.
GRİP DELTA VE OMICRON ARASINDAKİ FARKLAR
Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.
GRİP
Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.