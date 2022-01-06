Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.01.2022 18:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2022 19:17
    ABONE OL

    DSÖ'den 'Omicron' açıklaması: Maalesef Omicron son varyant olmayacak

    Son dakika haberleri... Dünya sağlık Örgütü'ndan Omicron varyantına ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs "evrim" geçirmeyi sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

    Maalesef Omicron son varyant olmayacak

    Son dakika haberleri... Dünya sağlık Örgütü'ndan Omicron varyantına ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs "evrim" geçirmeyi sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

    OMICRON HIZLA YAYILIYOR
    Son günlerde koronavirüsün Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.

    GRİP DELTA VE OMICRON ARASINDAKİ FARKLAR
    Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.

    Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.

    GRİP
    Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.

        OMICRON
        Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.

        DELTA
        Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı.

        "ŞİKAYETLER BAŞLADIĞI ANDAN İTİBAREN PCR TESTİ YAPTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ"
        Oğuztürk, Kovid-19'un iki varyantı ile mevsimsel gribin semptomlarının birbirine çok benzediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

        "Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor."

        Hekimlerin "Hastalık yoktur hasta vardır" prensibi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Oğuztürk, bu nedenle hastayı farklı bakış açılarıyla değerlendirmek zorunda olduklarını, çünkü hiç ummadıkları anda şikayet ve semptomların ortaya çıkabileceğini ifade etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Dünya DSÖ'den 'Omicron' açıklaması: Maalesef Omicron son varyant olmayacak
            SON DAKİKA