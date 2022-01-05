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    • Dünya
    • 05.01.2022 18:00
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    • 05.01.2022 18:00
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    Emmanuel Macron'un aşı söylemleri ortalığı karıştırdı! Kabul edilemez

    Fransız lider Emmanuel Macron dün koronavirüs pandemisi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Macron konuşmasında aşı yaptırmayanları hedef alarak "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." demişti. O sözlere karşı tepkiler çığ gibi büyüdü.

    Macron’un aşı söylemleri ortalığı karıştırdı

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara sosyal hayatı kısıtlayarak baskı uygulayacaklarını bildirdi.

    Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Kovid-19 aşısının zorunlu olmayacağını, zorunlu tutulması halinde aşılanmayanlara karşı uygulanacak cezayı belirlemenin zor olacağını aktardı.

    Aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını ifade eden Macron, yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaştı.

    Macron, "(Kovid-19) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

    Bu sözlerinin ardından aşı muhaliflerinden Macron'a çığ gibi tepki geldi.

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    Haberler Dünya Emmanuel Macron'un aşı söylemleri ortalığı karıştırdı! Kabul edilemez
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