Tunceli'den kaçan PKK'lı teröristin kızı Dilan Yeşilgöz, Hollanda'nın Adalet Bakanı oldu

Hollanda'da 17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından 271 gün süren pazarlıkların ardından kurulmasına karar verilen koalisyon hükümetinde yar alacak bakanlar kesinleşti.

Koalisyon hükümetinde 1 Türk ve diğer kökenli kadın bakan da yer alacak.

Liberal sağ eğilimli Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) Milletvekili Dilan Yeşilgöz Zegerius, Hollanda'nın yeni Güvenlik ve Adalet Bakanı olacak.

GÜNAY USLU

Demokratlar 66 Partisi (D66) üyesi ve Amsterdam Üniversitesi'nde kültür tarihi üzerine doktora yapan 49 yaşındaki Günay Uslu ise, kültür ve medyadan sorumlu devlet bakanlığı görevini üstlenecek.

Amsterdam Eye Film Müzesi Denetleme Kurulu Başkan olan Uslu, aynı zamanda Lahey'deki Mauritshuis Müzesi ile Rembrandt Derneği'nin de danışma kurulu üyesi.

Turizm şirketi Corendon'un kurucusu Atilay Uslu'nun kardeşi olan Günay Uslu, aynı zamanda, ailesinin şirketinde de geliştime direktörü olarak görev yapıyordu. Günay Uslu, Hollanda hükümetinde Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenecek.

PKK'LI TERÖRİST OLAN BABASI TUNCELİ'DEN HOLLANDA'YA KAÇTI

Bölücü terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, babasının misyonunu devam ettiriyor.

Hollanda'nın yeni Adalet Bakanı olacak olan Dilan Yeşilgöz de bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'yi de içine alacak devlet kurması için çalışıyor.

SÖZDE "ERMENİ SOYKIRIMI"NI SAVUNUYOR

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türklere ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunan Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türkiye kökenli milletvekilinden de biriydi.

TUNCELİ KÖKENLİ

Tuncelili ve 1977 doğumlu olan Dilan Yeşilgöz, 2014 yılında doktor Rene Zegerius ile evlendi.

Yeşilgöz; çok iyi seviyede Felemenkçe, İngilizce ve Kürtçe biliyor.

PKK'LI TERÖRİST YÜCEL YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Tunceli doğumlu olduğu halde sözde 'Kürdistan' doğumlu olarak kendisini tanıtan; çalışmalarında hiç bir zaman 'sözde kaçkın / ilticacı Kürt siyasetçi'lerin bölücü PKK terör örgütü'nde yaptıkları işçi ve kadın kaçakçılığından, eroin ve uyuşturucu trafiğindeki paydan bahsetmeyen sözde 'kriminolog' Yücel Yeşilgöz; bayrağı kızına teslim etmiş görünüyor.

"APO KADAR ÇALIŞKAN DEĞİLİM, O DEVRİM VE KÜRDİSTAN İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORDU"

Bölücü terör örgütü PKK'nın ele-başı olarak ömürlük hapis yatan ve "bebek katili" unvanıyla nam salan 30 bine aşkın masum insanın katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Yücel Yeşilgöz, 1998'de NRC'ye verdiği röportajda aynı zamanda dostu olduğunu söylediği teröristbaşı Öcalan'ı "Apo" olarak nitelendiriyor. Yeşilgöz ayrıca kendisinin çalışkan birisi olmadığını ve içki içmeyi sevdiğini ifade etmişti.

SOLCU VE PKK'LI TERÖRİST YEŞİLGÖZ'ÜN KARANLIK YÜZÜ

12 Eylül 1980 askeri darbesi'nden sonra, işlenen siyasi cinayetlerdeki payından yırtmak için Irak'a kaçarak ardından da İran'a geçti.

Oradan da Hollanda'ya kaçan Yeşilgöz, 84'te girdiği Hollanda'da daha Flemenkçe öğrenmeden, kaynaklarca edinilen bilgiye göre sonradan diyet borcunu ödemek üzere Hollanda devletinin derinlerinden bazı referanslarla 1985 yılında Utrecht Üniversite'sinde Doğu Dilleri ve Kültürleri Bilim Dalı Bölümü'nde Çağdaş Türk Edebiyatı öğretim görevlisi oldu.

Yeşilgöz DİSK mensubu olduğunu iddia etmektedir. Geçen süre içinde Yeşilgöz'ün neden Hollanda'yı seçtiği, Hollanda'nın yolunu nereden bulduğu, Türkiye'deki bölücü ve yıkıcı terör faaliyetleri esnasında batı destekli (Sovyet sosyalizmi'ni bastırmak ve doğuyu ele geçirmek üzere batı istihbarat servislerinin icat ettiği yapay komünist akım olan) "Troçkist" akımlar üzerinden Hollanda makamlarıyla nasıl iletişim içinde olduğu ve hiç bir zaman doğrulanamayan sözde "DİSK mensubiyeti" her zaman karanlıkta kaldı.

HOLLANDA'DA MAFYA'YA VERİLEN 'TURKISH GREY WOLVES/TURKSE GRIJZE WOLVEN'İN (BOZKURTLAR) TERİMİNİN MUCİDİ

Türk mitolojisinde ender yeri olan 'Bozkurt' kavramını, kendisinin icat ettiği sözde Türk mafyasının sembolü olarak göstererek istihbarat servislerinin jargonunda "Grey Wolves" / "Grijze Wolven" olarak kullanılan terimin Avrupa'daki en önemli mucitlerinden birisi olarak biliniyor.

PKK'lı Yeşilgöz'ün Türkiye'de yaşadığı işkence öylesine kişiliğine işlemiş ki; Yeşilgöz 'Bozkurtlar' terimi üzerinden Avrupalı Türklere nefret saçmıştır.

Türklerin kültürleri gereği ve örneğin MHP ve Ülkücülük gibi fikir akımları nedeniyle mafya örgütlenmelerinin doğal birer mensubu gibi oldukları şeklinde yarattığı efsaneyle, sahte bir bilim insanı olarak istihbarat teorisine "Bozkurtlar" (Grey Wolves / Grijze Wolven) kavramını Türk mafyasının "kriminoloji'deki bilimsel terimi" olarak empoze ettirdi; Hollanda'da çalışan Türklerin yıllarca, devletin içindeki istihbarat örgütü AİVD'le eklentili gruplarca terörize edilmesine yol açarak kitleleri mağdur eden yine Yücel Yeşilgöz olmuştur.