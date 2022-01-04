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    • Dünya
    • 04.01.2022 16:04
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    • 04.01.2022 16:19
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    SON DAKİKA: Taliban testereyle kafa kesti! Cansız mankenlere bunu yaptılar

    Son dakika haberleri... Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban yönetimi çok konuşulacak bir karara daha imza attı. Taliban, günah olduğu gerekçesiyle cansız mankenlerin kafalarını kesti. O görüntüler ise internette hızla yayıldı. Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı'nın uygulamasına mağaza sahipleri tepki gösterdi. Taliban'ın kısıtlamaları sertleştirmesinden korkuluyor. İşte Taliban'ın cansız mankenlerin kafalarını testereyle kestiği görüntüler...

    Taliban testereyle kafa kesti

    Pazartesi günü Twitter'da paylaşılan bir videoda kimliği belirsiz bir adam, testereyle bir cansız mankenin kafasını keserken görüldü.

    Görüntülerde halihazırda kesilmiş en az 10 kafa, ayaklarının dibinde yatarken görülüyor.

    Geçen hafta, Taliban'ın heykellerin 'put' olduğuna karar vermesinin ardından batıdaki Herat ilindeki esnaflara mankenlerin kafalarını kesmeleri söylendi.

        Karar, Taliban'ın Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı tarafından verildi.

        Başlangıçta bakanlık mağazalara cansız mankenleri tamamen kaldırmaları talimatını vermişti ancak esnaflar bunun ellerinde kalan küçük işleri yok edeceğini söyleyerek şikayette bulundu.

        Şikayetleri dinledikten sonra bakanlık başkanı Şeyh Aziz-u-Rahman, mankenlerin başlarının kesilmesi gerektiğine karar verdi.

        "BAŞLARI KESİLMEMELİ, ÖRTÜLMELİ"
        Ancak işletme sahipleri, Afganistan ekonomisinin aşağı yukarı çöktüğü bir zamanda mankenlerini parçalamanın hala önemli bir mali kayıp olduğunu söylüyor.

        Abdul Wadood Faiz Zada, İtalyan Repubblica gazetesine şunları söyledi: "Mankenlerin başları örtülmeli, kesilmemeli.

            Her mankenin maliyeti 70-100 dolar arasında, kafalarını kesmek çok büyük bir mali kayıp olacak" dedi.

            Muhammed Yusuf ise, "Taliban değişmedi, yine kısıtlamalar olacak.

            Uluslararası tanınırlık kazanmadılar ancak bunu elde ederlerse daha da katı sınırlamaları geri getirecekler" diye konuştu.
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