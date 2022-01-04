İşte "rüyalar ülkesi" ABD gerçekleri! Muhaliflerin gençlerimize parlattığı ülkede her şey anlatıldığı gibi mi?

RESMİ RAKAMLAR GERÇEĞİ NE KADAR YANSITIYOR?

ABD'de ülkedeki evsizlerin sayısı resmi rakamlara göre yaklaşık 600 bin. Resmi olmayan rakamlara göre ise yaklaşık 2 buçuk milyon.

Öte yandan sadece ABD'de de değil bir çok gelişmiş ülkede ekonomik kriz sebebiyle evsiz sayısında artış var.

Almanya'da sadece sokakta yaşayanlar değil, mülteci olup evi olmayanlar, başka birinin yanında geçici kalanlar da evsiz sayılıyor.

2019'da, bu kriterlere göre evsiz sayısı 678 bin iken salgın sonrası rakamın 800 bine yükseldiği tahmin ediliyor.



Almanya'da hayatını sokakta geçirmek zorunda kalanların sayısı ise yaklaşık 50 bin.

Avrupa'nın genelinde sokakta yaşayan evsiz sayısının son 10 yılda yüzde 70 artarak, 700 bine ulaştığı belirtiliyor.