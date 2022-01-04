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    • Dünya
    • 04.01.2022 12:36
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    • 04.01.2022 12:44
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    İşte "rüyalar ülkesi" ABD gerçekleri! Muhaliflerin gençlerimize parlattığı ülkede her şey anlatıldığı gibi mi?

    Son zamanlarda özellikle muhalif kesim, gençlerimizi zehirleyerek yurt dışında her şeyin mükemmel olduğunu, ülkemizde ise her şeyin ters gittiği algısını yaymaya çalışıyor. Böylelikle gençlerimiz en verimli çağlarında gözünü yurt dışına dikiyor. Peki gerçekler muhaliflerin anlattığı gibi mi? 'Rüyalar ülkesi ABD'de her şey toz pembe mi? Bölgede çalışma yapan uzmanlara ve toplanan verilere göre gerçekler bambaşka...

    İşte rüyalar ülkesi ABD gerçekleri! Muhaliflerin gençlerimize parlattığı ülkede her şey anlatıldığı gibi mi?

    Ülkemizde son zamanlarda küresel ekonomide yaşanan krizlere paralel olarak enflasyon yükseldi, hayat pahalılığı arttı. Bunu fırsat bilen bazı kesimler, sorunun küresel olduğu gerçeğini gizleyerek hükümeti hedef aldı.

    Gençlerimizin beynini yıkamaya çalışan bir grup muhalif, "bu ülkede yaşanmaz", "yurt dışında çok az bir çalışmayla çok büyük gelirler elde edilip rahatça yaşanıyor" yalanını özellikle sosyal medya üzerinden yaydı.

    İşte "rüyalar ülkesi" ABD gerçekleri!




    GERÇEKLER BAMBAŞKA
    Gerçekler ise ne filmlerde anlatıldığı gibi ne de kronik muhaliflerin sosyal medyada yaydığı gibi. Öyle ki uzmanlar ABD'de her şeyin toz pembe olmadığını, ülkenin sanılandan çok büyük bir ekonomik kriz ve yoksulluk içinde olduğunu anlatıyor. ABD'de son 20 yılını evsizler üzerine çalışarak geçirmiş olan uzman Donald Whitehead, ülkede barınmaya imkan sağlayacak bir maaş verilmediğini belirtiyor.

    Whitehead, ülkedeki durumu analiz ettiği bir röportajda "Asgari ücret kazanan birinin ABD'nin hiçbir yerinde 2 odalı bir daireyi karşılaması mümkün değil" ifadelerini kullanıyor.




    ABD'de giderek zorlaşan hayat şartları bazı gençleri de umutsuzluğa itiyor. Yine aynı söyleşide ülkedeki durumu anlatan gençlerin "Amerika kendi halkı için her şeyi yapan bir ülke olarak gösteriliyor ancak yapmıyor, yapmıyor…" sözleri dikkat çekiyor.

    Gençlerin "Geçinmeyi, bir yerlere gelmeyi çok zorlaştırıyorlar…" şikayetinin ülkemizde gençlere aşılanan şikayetlere benzer olması da ayrı önem taşıyor.

        ABD'DE "EVSİZ" KRİZİ DERİNLEŞİYOR
        Dünyanın en büyük şirketlerinin yer aldığı San Francisco'da, gelir adaletsizliği üst düzeyde. Şehir merkezinde çok sayıda kişi çadırlarda yaşıyor.

        Benzer durumlar Los Angeles, New York, Washington gibi bölgelerde de fazlasıyla yaygın.

        Biden yönetiminin adımları sorunu çözebilmiş değil.

        500 bin haneye yaklaşık 3 milyar dolar kira yardımı yapıldı.
        Bu desteğe rağmen, koronavirüs döneminde başlayan ev sahiplerinin kiracıları evden çıkaramama yasağının 2 ay önce son bulmuş olması krizi derinleştirdi.

        Buna kiralardaki yükselişler de eklenince, ülkede evsiz sayısında büyük artış yaşanıyor.

        RESMİ RAKAMLAR GERÇEĞİ NE KADAR YANSITIYOR?
        ABD'de ülkedeki evsizlerin sayısı resmi rakamlara göre yaklaşık 600 bin. Resmi olmayan rakamlara göre ise yaklaşık 2 buçuk milyon.

        Öte yandan sadece ABD'de de değil bir çok gelişmiş ülkede ekonomik kriz sebebiyle evsiz sayısında artış var.

        Almanya'da sadece sokakta yaşayanlar değil, mülteci olup evi olmayanlar, başka birinin yanında geçici kalanlar da evsiz sayılıyor.

        2019'da, bu kriterlere göre evsiz sayısı 678 bin iken salgın sonrası rakamın 800 bine yükseldiği tahmin ediliyor.

        Almanya'da hayatını sokakta geçirmek zorunda kalanların sayısı ise yaklaşık 50 bin.

        Avrupa'nın genelinde sokakta yaşayan evsiz sayısının son 10 yılda yüzde 70 artarak, 700 bine ulaştığı belirtiliyor.

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        Haberler Dünya İşte "rüyalar ülkesi" ABD gerçekleri! Muhaliflerin gençlerimize parlattığı ülkede her şey anlatıldığı gibi mi?
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