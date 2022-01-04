İşte "rüyalar ülkesi" ABD gerçekleri! Muhaliflerin gençlerimize parlattığı ülkede her şey anlatıldığı gibi mi?

Ülkemizde son zamanlarda küresel ekonomide yaşanan krizlere paralel olarak enflasyon yükseldi, hayat pahalılığı arttı. Bunu fırsat bilen bazı kesimler, sorunun küresel olduğu gerçeğini gizleyerek hükümeti hedef aldı.
Gençlerimizin beynini yıkamaya çalışan bir grup muhalif, "bu ülkede yaşanmaz", "yurt dışında çok az bir çalışmayla çok büyük gelirler elde edilip rahatça yaşanıyor" yalanını özellikle sosyal medya üzerinden yaydı.
GERÇEKLER BAMBAŞKA
Gerçekler ise ne filmlerde anlatıldığı gibi ne de kronik muhaliflerin sosyal medyada yaydığı gibi. Öyle ki uzmanlar ABD'de her şeyin toz pembe olmadığını, ülkenin sanılandan çok büyük bir ekonomik kriz ve yoksulluk içinde olduğunu anlatıyor. ABD'de son 20 yılını evsizler üzerine çalışarak geçirmiş olan uzman Donald Whitehead, ülkede barınmaya imkan sağlayacak bir maaş verilmediğini belirtiyor.
Whitehead, ülkedeki durumu analiz ettiği bir röportajda "Asgari ücret kazanan birinin ABD'nin hiçbir yerinde 2 odalı bir daireyi karşılaması mümkün değil" ifadelerini kullanıyor.
ABD'de giderek zorlaşan hayat şartları bazı gençleri de umutsuzluğa itiyor. Yine aynı söyleşide ülkedeki durumu anlatan gençlerin "Amerika kendi halkı için her şeyi yapan bir ülke olarak gösteriliyor ancak yapmıyor, yapmıyor…" sözleri dikkat çekiyor.
Gençlerin "Geçinmeyi, bir yerlere gelmeyi çok zorlaştırıyorlar…" şikayetinin ülkemizde gençlere aşılanan şikayetlere benzer olması da ayrı önem taşıyor.