Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.01.2022 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2022 08:58
    ABONE OL

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmeye sıcak bakıyor

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye olumlu baktığını belirtti. Bloomberg'e konuşan Maduro, hükümetinin ABD Başkanı Biden yönetimi ile karşılıklı saygı ve uzlaşma ile diplomatik ve ticari gerilimleri hafifletmek için müzakere etmeye çalıştığını kaydetmişti.

    AA
    Maduro’dan Biden’a yeşil ışık

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Telesur televizyonuna yaptığı açıklamada, "ABD hükümetiyle doğrudan, cesur, samimi ve karşılıklı anlayışa dayalı bir diyaloğun açılmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

    Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesinden bu yana ilişkilerde bir iyileşme olmadığına dikkati çeken Maduro, "Keşke Joe Biden hükümetiyle bir diyalog başlangıcı olsa, bu olursa çok iyi, olmazsa da mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

    Maduro, muhalefet ile 13 Ağustos'ta Meksika'nın ev sahipliğinde, Norveç'in ara buluculuğunda başlayan müzakerelerin kesintiye uğramasından ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.

    Venezuela'nın yeni yıla iyi bir giriş yaptığını savunan Maduro, eğitim, sağlık, barınma ve sosyal mutluluğa dönüşen bir sürece doğru ilerlediklerini ifade etti.

    ABD İLE NORMALLEŞME ÇAĞRISI
    Maduro, 19 Haziran 2021'deki açıklamasında, ABD ile ülkesi arasında son yıllarda artan gerginliği düşürmek istediklerini belirtmişti.

    Bloomberg'e konuşan Maduro, hükümetinin ABD Başkanı Biden yönetimi ile karşılıklı saygı ve uzlaşma ile diplomatik ve ticari gerilimleri hafifletmek için müzakere etmeye çalıştığını kaydetmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’nin darp timi mahkemede yalana sarıldı
    Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmeye sıcak bakıyor
        SON DAKİKA