Ünlü oyuncu Emma Watson Filistin'e destek verdi! Katil İsrail'in yetkilisi nefret dilini açığa çıkardı

Oynadığı Harry Potter film serisindeki rolüyle ünlenen oyuncu Emma Watson sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı gönderdi. Her fırsatta masum Filistin halkına karadan ve havadan ölüm saçan İsrail tutuştu.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken İsrailli yetkili Watson'ı anti semitizmle suçladı.

ÇEKTİĞİMİZ ZORLUKLAR AYNI

Watson, "Dayanışma; çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır." ifadelerini kullandı.

WATSON'A ANTİ SEMİTİZM SUÇLAMASI

Ünlü oyuncunun Instagram'dan yaptığı bu paylaşım, İsrail Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'ı rahatsız etti.