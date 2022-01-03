Fransa’da polis göçmenleri çadırlarından çıkararak kovaladı! Biber gazı, galoş, şiddet...

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde polisin düzensiz göçmenleri çadırlarından çıkararak kovaladığı anlar görüntülendi.
İnsan Hakları Gözlemcilerinin (Human Rights Observers) Twitter hesabından paylaşılan düne ait görüntülerde, Fransız polisleri Calais'de çadır kuran düzensiz göçmenleri tahliye etmek için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Göçmenleri çadırlarından çıkmaya zorlayan polisler, yaklaşık 30 çadır ve 5 tenteye el koydu.
GÖÇMENLERİN YAŞADIĞI YERE GALOŞLA GİRDİLER
Görüntülerde bazı çevik kuvvet polislerinin, sığınmacıların yaşadığı alana galoşla girmesi de dikkati çekti.