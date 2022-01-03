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    • Dünya
    • 03.01.2022 15:18
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    • 03.01.2022 15:26
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    Fransa’da polis göçmenleri çadırlarından çıkararak kovaladı! Biber gazı, galoş, şiddet...

    Türkiye sıkça demokrasi ve insan hakları dersi vermeye çalışan Fransa’nın kuzeyindeki Calais kentinde polisin düzensiz göçmenleri çadırlarından çıkararak kovaladığı anlar görüntülendi. Fransız polisleri Calais’de çadır kuran düzensiz göçmenleri tahliye etmek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Görüntülerde bazı çevik kuvvet polislerinin, göçmenlerin yaşadığı alana galoşla girmesi dikkati çekti.

    Biber gazı, galoş, şiddet...

    Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde polisin düzensiz göçmenleri çadırlarından çıkararak kovaladığı anlar görüntülendi.

    Fransa'da polis şiddeti durmak bilmiyor

    İnsan Hakları Gözlemcilerinin (Human Rights Observers) Twitter hesabından paylaşılan düne ait görüntülerde, Fransız polisleri Calais'de çadır kuran düzensiz göçmenleri tahliye etmek için göz yaşartıcı gaz kullandı.

    Göçmenleri çadırlarından çıkmaya zorlayan polisler, yaklaşık 30 çadır ve 5 tenteye el koydu.

    GÖÇMENLERİN YAŞADIĞI YERE GALOŞLA GİRDİLER
    Görüntülerde bazı çevik kuvvet polislerinin, sığınmacıların yaşadığı alana galoşla girmesi de dikkati çekti.

        Polisler görüntü alan İnsan Hakları Gözlemcilerini de tartakladı.

        Calais kentinde daha önce de İngiltere'ye geçmek için bekleyen düzensiz göçmenlerin yaşadığı çadırları, polisler ve alandaki diğer yetkililerin bıçaklarla kestiği anlar görüntülere yansımıştı.

        Söz konusu görüntüler insan hakları savunucularının tepkisine neden olmuştu.

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