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    • Dünya
    • 03.01.2022 12:56
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    • 03.01.2022 13:00
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    2 milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Anne ikiz çocuklarını farklı yıllarda doğurdu

    ABD California'a 2 milyonda bir ihtimal gerçekleşti. Bir anne 2021'i 2022'ye bağlayan gece 15 dakika arayla ikiz doğum yaptı. Biri erkek diğeri kız olan ikizler farklı gün, ay ve yıllarda doğdu. Hastane ise böyle bir olayın gerçekleşmesinin 2 milyonda bir ihtimal olarak belirtti.

    2 milyonda bir ihtimal: İkizler farklı yıllarda doğdu

    ABD'de yayınlanan haftalık magazin dergisi People, California eyaletinde yaşayan bir kadının ikiz çocuklarının yılbaşı gecesi 10 dakikayı aşkın bir süre içerisinde art arda doğurduğunu yazdı.



    Habere göre, Fatima Madrigal ve Robert Trujillo'nun bebekleri Salinas kentindeki Navidad Tıp Merkezi'nde dünyaya geldi. Çiftin kızı, oğullarından sadece 15 dakika sonra doğdu.

    2 MİLYONDA BİR
    Hastane tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Natividad, Aylin Yolanda Trujillo'yu bölgenin 2022'nin ilk bebeği olarak karşıladı!. İkizi Alfredo Antonio Trujillo, 31 Aralık Cuma günü saat 23:45'te 15 dakika erken doğdu, yani doğum günleri farklı bir gün, ay ve yıla denk geliyor:2 milyonda bir şans!" açıklamasını yaptı.

        ANNE: ÇOK ŞAŞKIN VE MUTLUYUM
        Madrigal, "İkiz olmaları ve farklı doğum günlerine sahip olmalarından dolayı çok şaşkınım. Aynı zamanda çok mutluyum" dedi.



        Doğumu gerçekleştiren Dr. Ana Abril Arias ise olayı, "Kariyerimin en unutulmaz doğumlarından biri" olarak nitelendirdi.



        Öte yandan, benzer şekilde, ayrı bir nadir olayda, Indianalı bir kadının ikizleri 2019 yılını 2020'ye bağlayan gecede sadece 30 dakika arayla farklı gün, ay ve on yıllarda doğdu.
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        Haberler Dünya 2 milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Anne ikiz çocuklarını farklı yıllarda doğurdu
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