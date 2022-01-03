2 milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Anne ikiz çocuklarını farklı yıllarda doğurdu

ANNE: ÇOK ŞAŞKIN VE MUTLUYUM

Madrigal, "İkiz olmaları ve farklı doğum günlerine sahip olmalarından dolayı çok şaşkınım. Aynı zamanda çok mutluyum" dedi.





Doğumu gerçekleştiren Dr. Ana Abril Arias ise olayı, "Kariyerimin en unutulmaz doğumlarından biri" olarak nitelendirdi.