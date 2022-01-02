Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti.

Devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "Sudan halkına yol açmak için emaneti teslim ederek istifamı sunmaya karar verdim." dedi.

"SUDAN DEVRİMİ HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR"

Ülkenin felakete sürüklenmemesi için elinden geleni yaptığını savunan Hamduk, "Sudan devrimi hedeflerine doğru ilerliyor." diye konuştu.

Ülkenin, kısa sürede düzeltilmezse varlığını tehdit eden tehlikeli bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Hamduk, tüm çabalarına rağmen ülkede bir uzlaşıya varılamadığını ileri sürdü.

Hamduk, siyasi krize bir çözüm bulmak için siyasi, askeri tüm taraflarla görüştüğünü ancak netice alamadığını ifade etti.

GÖSTERİLERDE 56 KİŞİ ÖLDÜ

Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, bugün başkentteki askeri darbe karşıtı gösterilerde 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle, 25 Ekim 2021'den bu yana teyit edilen ölü sayısının 56'ya ulaştığı kaydedildi.

Sudan polisi, tam sivil yönetime geçiş talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket eden askeri darbe karşıtı göstericileri gaz ve ses bombalarıyla dağıtmıştı.

Ordunun 25 Ekim'deki askeri müdahalesi ve 21 Kasım'daki siyasi mutabakata karşı çıkan binlerce kişi, Sudan Meslek Odaları ve Direniş Komitelerinin çağrısıyla "Şehitlere Vefa" sloganıyla başkentin Bahri ve Umdurman bölgeleri ile bazı kentlerde sokağa çıkmıştı.

Polisin müdahalesi sonucu onlarca gösterici gazdan etkilenmişti.

Sivil yönetim yanlısı gruplar, tam sivil yönetim talebiyle 6, 12, 17, 24 ve 30 Ocak'ta da halkı meydanlara çağırdı.

Ülkede sivil yönetim destekçilerinin gösterileri 2 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Bugünkü gösteriler öncesinde başkentte getirilen telefon ve mobil internet erişimi kısıtlaması sürüyor.

Sivil yönetim yanlıları, 25 Ekim'deki müdahaleyi askeri darbe olarak tanımlayıp askerin kışlaya dönmesini talep ediyor.

Ordu ise Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini savunuyor.