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    • Dünya
    • 02.01.2022 17:55
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    • 02.01.2022 17:56
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    Rus savaş uçağı, İdlib'de su dağıtım istasyonunu vurdu!

    Son dakika haberleri... Rus savaş uçağı, Suriye'nin İdlib ilinde şehre su sağlayan ana istasyonlardan birini bombalayarak hizmet dışı bıraktı. Edinilen bilgiye göre, saldırıda 1 sivil yaralandı.

    AA
    Rus savaş uçağı su dağıtım istasyonunu vurdu!

    Rus savaş uçağı, Suriye'nin İdlib ilinin batısında şehre su sağlayan ana istasyonlardan birini bombalayarak hizmet dışı bıraktı.

    Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı, TSİ 12.45'te İdlib il merkezinin yakınlarındaki Arşani su dağıtım ve pompalama istasyonunu bombaladı.

    Saldırı sonucu su istasyonu kullanılmaz hale geldi.

    1 SİVİL YARALANDI
    İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, saldırıda 1 sivil yaralandı.

    İDLİB'DEKİ DURUM
    Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

    Rejim, İran destekli teröristler ile Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirdi ve İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

    2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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    Haberler Dünya Rus savaş uçağı, İdlib'de su dağıtım istasyonunu vurdu!
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