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    • Dünya
    • 03.01.2022 06:21
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    • 03.01.2022 06:21
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    Biden'dan Ukrayna'ya destek: ABD ve müttefikleri kati surette karşılık verecek

    ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'nın işgali durumunda ABD ve ortaklarının destek taahhüdünü yineledi. Biden, "ABD, müttefikleri ve ortakları, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgali durumunda kati surette karşılık verecek." dedi.

    AA
    Biden’dan Ukrayna destek!

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e "ABD, müttefikleri ve ortakları, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgali durumunda kati surette karşılık verecek." taahhüdünde bulundu.

    İki lider, gelecek hafta başlayacak NATO-Rusya Konseyi'ndeki ikili Stratejik İstikrar Diyaloğu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki diplomatik çabalara da desteğini dile getirdi.

    Biden, görüşmede ayrıca ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, Donbas'taki gerilimi azaltmak için güven artırıcı tedbirlere ve Minsk Anlaşması'nın uygulanması için aktif diplomasiye desteğini yineledi.

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