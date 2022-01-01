Keşmir'deki Mata Vaishno Devi tapınağında yılbaşı felaketi: İzdihamda 12 kişi öldü!



Bhavan, "Hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum ve yaralılar için acil şifa diliyorum" açıklamasını yaptı. Başbakan Narendra Modi ise yetkililerle iletişimde olduklarını söyleyerek, yaslı ailelere başsağlığı dilediğini ve yaralıların iyileşmesini temenni ettiğini açıkladı.