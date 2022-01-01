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    • Dünya
    • 01.01.2022 10:43
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    • 01.01.2022 11:13
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    Keşmir'deki Mata Vaishno Devi tapınağında yılbaşı felaketi: İzdihamda 12 kişi öldü!

    Keşmir’de yeni yıla Mata Vaishno Devi tapınağında girmek isteyenler arasında çıkan izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’da 2016 yılında da benzer bir olay yaşanmış, Uttar Pradesh eyaletinin Varanasi şehrindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda 24 kişi hayatını kaybetmişti.

    İHA
    Yılbaşı felaketi! Çok sayıda ölü var

    Kuzey Hindistan'da bulunan Mata Vaishno Devi tapınağında yeni yıla dua ederek girmek isteyen kişiler arasında izdiham yaşandı.

    Yetkililer, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığı bildirdi.

    Hindistan Devlet Başkanı Rashtrapati Bhavan sosyal medya hesabından, Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdihamın ardından, can kayıpları için çok üzgün olduğunu ve yaşanan olaydan rahatsızlık duyduğunu belirtti.


    Bhavan, "Hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum ve yaralılar için acil şifa diliyorum" açıklamasını yaptı. Başbakan Narendra Modi ise yetkililerle iletişimde olduklarını söyleyerek, yaslı ailelere başsağlığı dilediğini ve yaralıların iyileşmesini temenni ettiğini açıkladı.


        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        İzdihamın ardından üst düzey soruşturma başlatıldı. Mata Vaishno Devi, en saygın Hindu tapınağı olarak biliniyor ve insanlar dua etmek için sık sık tapınağı ziyaret ediyor.

        Hindistan'da 2016 yılında da benzer bir olay yaşanmış, Uttar Pradesh eyaletinin Varanasi şehrindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda 24 kişi hayatını kaybetmişti.

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