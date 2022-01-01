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    • Dünya
    • 02.01.2022 00:52
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    • 02.01.2022 00:53
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    Fransa’da ateşli yılbaşı! 874 araç yaktılar

    Son dakika haberleri... Fransa'da 2020'de olduğu gibi bu yılbaşı gecesinde de araçlar yakıldı. Fransa İçişleri Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, yılbaşı kutlamaları sırasında 874 aracın yakıldığını ve 381 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Fransa’da ateşli yılbaşı!

    Fransa'da 2020'de olduğu gibi bu yılbaşı gecesinde de araçlar ateşe verildi.

    Yılbaşı gecesi yakılan araç sayısının önceki yıllara göre azaldığını belirten Bakan Darmanin, bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

    Darmanın, "Yılbaşı gecesi polis sayesinde şiddette düşüş görüldü" dedi.

    Yılbaşı gecesi için ülke genelinde 130 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti. 2019 yılbaşı gecesinde ise bin 316 araç ateşe verilmişti.
    Yılbaşı gecesi araç yakma olayı, 2005'ten bu yana Fransız banliyölerinde geleneksel hale gelmiş durumda.

    PARİS'TE MASKE CEZASI KESİLDİ
    Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Valiliğin Covid-19 vakalarının artmasının ardından sokaklarda maske takmayı yeniden zorunlu hale getirdiği Paris'te, yılbaşı gecesi 779 kişi maske takmadığı gerekçesiyle 135 Euro para cezasına çarptırıldı.

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    Haberler Dünya Fransa’da ateşli yılbaşı! 874 araç yaktılar
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