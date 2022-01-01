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    • Dünya
    • 01.01.2022 19:06
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    • 01.01.2022 19:34
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    Almanya'da dikkat çeken öneri: Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimleri euro banknotlarının üzerine basılsın

    Son dakika dünya haberleri... Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı aşıyı üreten BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci için dikkat çeken bir öneri geldi. Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin resimlerinin euro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

    AA
    Resimleri euroya basılsın

    Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavururken umut ışığını Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci yaktı.

    "UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ'NİN RESMİNİ EUROYA BASALIM"
    Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

    Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni avro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.

    Körner, "Onların(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" ifadelerini kullandı.

    Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

        EURO YENİDEN TASARLANABİLİR
        1 Ocak 2001'de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euro 20. yılında avro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

        "İLHAM VERENLER" LİSTESİNİN BAŞINDA YER ALDILAR
        Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 için hazırladığı ilham veren olaylar listesinin ilk sırasında Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye yer verildi.

        AB Komisyonunun sosyal medya hesabında paylaşılan listede, 2021'in tüm zorluklara rağmen dayanışma, liyakat ve umut içeren ilham verici hikayelere de sahne olduğu belirtildi.

        AB için 2021'in ilham veren hikayelerinde ilk sırada "bilimin gücü" başlığıyla Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verildi.

        Şahin ve Türeci'nin Kovid-19 aşısını geliştirerek milyonlarca kişinin hayatını kurtardıkları için Liyakat Nişanı ile ödüllendirildikleri hatırlatılarak, "Herkes için ilham verici." ifadesi kullanıldı.

        AB'nin listesinde ikinci sırada "dayanışmanın gücü" başlığıyla 350 milyon doz aşının AB ülkelerince COVAX programı aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşılması gösterildi. Üçüncü sırada "fikirlerin gücü" başlığıyla Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın başlatılmasına yer verildi.

        Listede ayrıca yeşil dönüşüme dikkati çekmek için Avrupa'yı dolaşan tren, Erasmus+ programının 35. yılı dolayısıyla 2 avroluk bozuk paranın yeni tasarımı, İtalyan sporcu Beatrice Vio'nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanması ile 2 yeni Galileo uydusunun uzaya gönderilmesi sıralandı.

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        Haberler Dünya Almanya'da dikkat çeken öneri: Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimleri euro banknotlarının üzerine basılsın
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