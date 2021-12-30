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    • Dünya
    • 30.12.2021 10:30
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    • 30.12.2021 10:30
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    Kuzey Kore'de askerlere çağrı! Kim Jong-un'un arkasında durun

    Kuzey Kore, askerlerden ülkenin lideri Kim Jong-un’un arkasında durmalarını ve liderlerini canları pahasına savunmalarını istedi. Bununla birlikte güçlü bir sosyalist ülke için Kim'in liderliğinin desteklenmesi de gerektiği belirtildi.

    AA
    Kim’in arkasında durun isteği

    Kim'in ordunun başkomutanlığına yükselişinin 10'uncu yıl dönümünde, Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan makalede, askerlerin ve komutanların, Kim'i canları pahasına koruyan dayanıklı bir kale ve kurşun geçirmez duvarlar gibi olması gerektiği bildirildi.

    Makalede, devletin ve halkın güvenilir bir koruyucusu olarak hizmet eden, daha modern ve gelişmiş bir ordu inşa edilmesi için çağrıda bulunuldu.

    Bunun yanı sıra Kuzey Kore askeri birliklerinin ve halkının güçlü bir sosyalist ülke kurmak için Kim'in liderliğini desteklemesi gerektiği belirtildi.

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    Haberler Dünya Kuzey Kore'de askerlere çağrı! Kim Jong-un'un arkasında durun
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