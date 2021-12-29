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    • Dünya
    • 30.12.2021 02:41
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    • 30.12.2021 02:41
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    Dünya'nın konuştuğu seks ticareti davasında flaş gelişme! Ghislaine Maxwell, suçlu bulundu

    Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Maxwell, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu.

    AA
    Seks ticareti davasında flaş gelişme

    ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell, yargılandığı seks ticareti davasında suçlu bulundu.

    Maxwell'in New York'ta 6 ayrı suçlamadan yargılandığı seks ticareti davasında jüri karara vardı.

    Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Maxwell, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu.

        Epstein'in eski kız arkadaşı olan İngiliz asıllı Maxwell, duruşmalarda suçsuz olduğunu, gözaltındayken haksız yere tutulduğunu ve kötü muamele gördüğünü iddia etmişti.

        Maxwell, Temmuz 2020'de seks ticareti suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

        Benzer suçlardan tutuklu bulunan Epstein ise, 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Hapishanesindeki hücresinde ölü bulunmuştu.

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