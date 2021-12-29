Dünya'nın konuştuğu seks ticareti davasında flaş gelişme! Ghislaine Maxwell, suçlu bulundu

Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Maxwell, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu.