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    Windsor’da hain avı başladı! Jaswant Singh Chail'in saraydaki bir ajan yardımıyla içeri girdiği iddia edildi

    Kraliçe İkinci Elizabeth'in Noel'i geçirdiği Windsor Kalesi'nde yakalanan silahlı Jaswant Singh Chail'in saraydaki bir ajandan yardım aldığı iddia edildi. MI6 iddiayla ilgili gizli bir soruşturma başlattı...

    Kaledeki ajan

    İngıltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bu yıl Noel'i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye önceki sabah giren Jaswant Singh Chail, ülkede büyük paniğe neden oldu. Silahlı saldırganın saraya girmeden kısa bir süre önce video yayınladığı ortaya çıktı. Videoda, en şaşırtıcı an ise, "Üzgünüm, yaptıklarım ve yapacaklarım için" diye söze başlayan saldırganın Amritsar Katliamı'nın intikamını almak istemesini söylemesiydi.



    KIRMIZI ALARM
    İngiliz komutanın emri ile 500'e yakın Hintli silahla öldürülmesinin intikamı için kaleye giden silahlı kişinin içerdeki bir ajandan yardım aldığı iddia edildi. İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6'nın iddiayla ilgili gizli bir soruşturma yürüttüğüne dikkat çekildi. Olay sonrası kaledeki güvenlik birimi iki katına çıkartıldı. Kraliçe II. Elizabeth'in yakın koruma birimi de olay sonrası "kırmızı alarm" durumuna geçti.

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    Haberler Dünya Windsor’da hain avı başladı! Jaswant Singh Chail'in saraydaki bir ajan yardımıyla içeri girdiği iddia edildi
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