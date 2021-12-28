Windsor’da hain avı başladı! Jaswant Singh Chail'in saraydaki bir ajan yardımıyla içeri girdiği iddia edildi

İngıltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bu yıl Noel'i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye önceki sabah giren Jaswant Singh Chail, ülkede büyük paniğe neden oldu. Silahlı saldırganın saraya girmeden kısa bir süre önce video yayınladığı ortaya çıktı. Videoda, en şaşırtıcı an ise, "Üzgünüm, yaptıklarım ve yapacaklarım için" diye söze başlayan saldırganın Amritsar Katliamı'nın intikamını almak istemesini söylemesiydi.
KIRMIZI ALARM
İngiliz komutanın emri ile 500'e yakın Hintli silahla öldürülmesinin intikamı için kaleye giden silahlı kişinin içerdeki bir ajandan yardım aldığı iddia edildi. İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6'nın iddiayla ilgili gizli bir soruşturma yürüttüğüne dikkat çekildi. Olay sonrası kaledeki güvenlik birimi iki katına çıkartıldı. Kraliçe II. Elizabeth'in yakın koruma birimi de olay sonrası "kırmızı alarm" durumuna geçti.