Windsor’da hain avı başladı! Jaswant Singh Chail'in saraydaki bir ajan yardımıyla içeri girdiği iddia edildi

İngıltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bu yıl Noel'i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye önceki sabah giren Jaswant Singh Chail, ülkede büyük paniğe neden oldu. Silahlı saldırganın saraya girmeden kısa bir süre önce video yayınladığı ortaya çıktı. Videoda, en şaşırtıcı an ise, "Üzgünüm, yaptıklarım ve yapacaklarım için" diye söze başlayan saldırganın Amritsar Katliamı'nın intikamını almak istemesini söylemesiydi.