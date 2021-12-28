Çin Halk Cumhuriyeti, ABD'nin Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptığını duyurdu

Haberde 40 görevli için daha başvuru yapılmasının planlandığı aktarılmıştı.

OLİMPİYATA SİYASET GİRDİ TANSİYON YÜKSELDİ

ABD'nin Kış Olimpiyatları'na davet edilmediği halde resmi ve diplomatik heyet göndermeyeceğini açıklayarak "siyasi manipülasyona yönelik komedi sahnelediğini" ifade eden Sözcü Cao, "ABD'yi bir kez daha olimpiyat ruhuna uygun hareket etmeye, sporu siyasallaştırmayı bırakmaya ve Pekin Kış Olimpiyatları'nı baltalamaya yönelik yanlış söz ve eylemlerine son vermeye çağırıyoruz." dedi.

ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamış; Japonya da hükümeti temsilen kabine delegasyonu ve üyesi göndermeyeceğini bildirmişti.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.