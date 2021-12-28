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    • Dünya
    • 29.12.2021 01:03
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    • 29.12.2021 01:10
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    ABD'de NYC Meclisi'ne ilk kez müslaman olarak seçilen Shahana Hanif, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başladı

    ABD'de ilk kez NYC Meclisi'ne ilk müslüman kadın olarak göreve seçilen Shahana Hanif, Kur'an üzerine yemin ederek göreve başladı. Sosyal medya hesabından Taha Süre'sinden paylaşım yapan Hanif, “Rabbim, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını, ta ki anlasınlar sözümü!” dedi.

    Sahahana Kur’an üzerine yemine derek göreve başladı

    ABD'de ilk müslüman kadın olarak, NYC meclisine seçilen Shanana Hanif, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve resmi olarak başladı.



    Adalet ve merhamet vizyonu ile ileryeceğini belirten Hanif, Taha Süresinden bir paylaşım yaparak: "Rabbîm, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını, ta ki anlasınlar sözümü!" paylaşımında bulundu.



    NEW YORK BELEDİYE MECLİSİ'NE İLK MÜSLÜMAN KADIN ÜYE SEÇİLDİ
    Shahana seçimlerde ilk defa Müslüman Amerikalı kadın aday, New York şehri belediye meclisine girmeyi başardı. Bangladeş kökenli Shahana Hanif, New York tarihinde bir ilke imza atarak New York Şehri Belediye Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman kadın üye olmuştu.



        Hanif, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, şehir meclisine seçilen ilk Müslüman kadın olduğu için gururlu ve alçakgönüllü olduğunu belirtmişti. Hanif'in Brooklyn ilçesinde Park Slope ve Kensington bölgelerini temsil etmektedir.



        ABD YEREL SEÇİMLERDE MÜSLÜMAN ADAYLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR
        ABD'de Arap kökenli Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı Michigan'ın Dearborn şehrinde ilk kez bir Arap-Amerikan Müslüman aday belediye başkanlığına seçildi. Demokrat Parti'den eyalet temsilcisi 30 yaşındaki Abdullah Hammoud, 65 yaşındaki Cumhuriyetçi rakibine 10 puan fark atarak 100 bin nüfuslu Dearborn'un yeni belediye başkanı olmuştu.



        HAMTRACK ŞEHRİNDE İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI
        Yine Michigan eyaletinin Hamtrack şehrinde 42 yaşındaki Amer Ghalib, 16 yıldır belediye başkanı olan 66 yaşındaki rakibini, yüzde 31'e karşı yüzde 68 oy ile yarış dışı bırakarak ilk Müslüman belediye başkanı seçildi.



            Yaklaşık 30 bin nüfuslu Hamtrack'ın şehir sıfatını aldığı 100 yıldan bu yana Polonya kökenli belediye başkanları tarafından yönetildiği, ilk defa seçimlerde koltuğa Yemen kökenli Müslüman bir başkanın oturacağı kaydedilmişti. ABD'ye 17 yaşında göç eden sağlık sektörü çalışanı Ghalib'le belediye meclisine 3 Müslüman Amerikalı konsey üyesinin de seçilmişti.

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