ABD'de NYC Meclisi'ne ilk kez müslaman olarak seçilen Shahana Hanif, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başladı

NEW YORK BELEDİYE MECLİSİ'NE İLK MÜSLÜMAN KADIN ÜYE SEÇİLDİ

Shahana seçimlerde ilk defa Müslüman Amerikalı kadın aday, New York şehri belediye meclisine girmeyi başardı. Bangladeş kökenli Shahana Hanif, New York tarihinde bir ilke imza atarak New York Şehri Belediye Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman kadın üye olmuştu.