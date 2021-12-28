ABD'de NYC Meclisi'ne ilk kez müslaman olarak seçilen Shahana Hanif, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başladı

ABD'de ilk müslüman kadın olarak, NYC meclisine seçilen Shanana Hanif, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve resmi olarak başladı.
Adalet ve merhamet vizyonu ile ileryeceğini belirten Hanif, Taha Süresinden bir paylaşım yaparak: "Rabbîm, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını, ta ki anlasınlar sözümü!" paylaşımında bulundu.
NEW YORK BELEDİYE MECLİSİ'NE İLK MÜSLÜMAN KADIN ÜYE SEÇİLDİ
Shahana seçimlerde ilk defa Müslüman Amerikalı kadın aday, New York şehri belediye meclisine girmeyi başardı. Bangladeş kökenli Shahana Hanif, New York tarihinde bir ilke imza atarak New York Şehri Belediye Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman kadın üye olmuştu.