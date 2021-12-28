ABD'de NYC Meclisi'ne ilk kez müslaman olarak seçilen Shahana Hanif, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başladı





Yaklaşık 30 bin nüfuslu Hamtrack'ın şehir sıfatını aldığı 100 yıldan bu yana Polonya kökenli belediye başkanları tarafından yönetildiği, ilk defa seçimlerde koltuğa Yemen kökenli Müslüman bir başkanın oturacağı kaydedilmişti. ABD'ye 17 yaşında göç eden sağlık sektörü çalışanı Ghalib'le belediye meclisine 3 Müslüman Amerikalı konsey üyesinin de seçilmişti.

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