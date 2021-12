The Observer'dan dikkat çeken anket: Uzaya çıkan ilk milyarder Richard Branson en “utanmaz” iş insanı oldu

"The Guardian"ın çıkardığı "The Observer" gazetesi, yazarlarının iş dünyasındaki gelişmelere odaklanarak her yıl sonunda sembolik olarak dağıttığı "Yılın Utanmazları" ödüllerini açıkladı. Yıllarca bu amaç için milyon dolarlar harcadıktan sonra geçen temmuzda uzaya çıkan ilk milyarder olan ticari uzay yolculuğu şirketi Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson, kendi reklamını yapma konusunda en "utanmaz" iş insanı oldu.