The Observer'dan dikkat çeken anket: Uzaya çıkan ilk milyarder Richard Branson en “utanmaz” iş insanı oldu

"The Guardian"ın çıkardığı "The Observer" gazetesi, yazarlarının iş dünyasındaki gelişmelere odaklanarak her yıl sonunda sembolik olarak dağıttığı "Yılın Utanmazları" ödüllerini açıkladı. Yıllarca bu amaç için milyon dolarlar harcadıktan sonra geçen temmuzda uzaya çıkan ilk milyarder olan ticari uzay yolculuğu şirketi Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson, kendi reklamını yapma konusunda en "utanmaz" iş insanı oldu.
Gazete, rakibi olan uzay araştırmacılığı şirketi "Blue Origin"in ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan 9 gün önce uzaya çıkarak "hırsını" gözler önüne seren Branson için "Egosunu henüz kolonileştirmediği son yer olan uzaya götürdü." ifadesine yer verdi.
BEZOS YILIN 'CENTİLMENİ'
Temmuz'da uzaya Blue Origin aracılığıyla çıkıp Dünya'ya indikten sonra, "Her Amazon çalışanına ve müşterisine teşekkürler, çünkü sizler bu uzay yolculuğunun hepsini ödediniz" diyen Jeff Bezos ise yılın "centilmeni" seçildi. Gazete, bu sırada Amazon çalışanlarının kötü çalışma koşulları nedeniyle protesto gösterileri düzenlediğine dikkati çekti.