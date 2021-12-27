



2013 yılında Hindistan'ı ziyaret eden dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron da olayı 'derinden utanç verici' olarak tanımlamış ancak özür dilememişti. 2019'da dönemin başbakanı Theresa May de katliamı 'utanç verici bir yara' olarak tanımlamıştı.Öte yandan Kraliçe Elizabeth hafta sonu bir video aracılığıyla Noel mesajı yayınladı. Bu yıl eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe, "Noel sevdiklerini kaybedenler için zor bir zamandır. Bunun nedenini özellikle bu yıl anladım" dedi.