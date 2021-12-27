İngiltere'de Kraliçe İkinci Elizabeth'in Noel'i geçirdiği Windsor Kalesi'nde yakalanan silahlı şahısın görüntüleri, The Sun gazetesi tarafından yayınlandı...
Thames Vadisi Polis Teşkilatı, 19 yaşındaki Southamptonlı saldırganın sabah 08.30'da kalenin arazisine giriş yaptıktan sonra çok kısa süre içinde yakalandığını duyurdu.
İlk başta adı açıklanmayan Jaswant Singh Chail'in hiçbir binaya giriş yapmadığı belirtildi. Chail, 'koruma altındaki bir alana izinsiz girmek' ve 'saldırı silahı bulundurmak' suçlamasıyla gözaltına alındı...