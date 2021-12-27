Almanya Hastane Enstitüsü'nden dikkat çeken rapor: Hastaneler zor durumda! Personel yok, zarar kapıda...

Kovid-19 salgınının hastanelere etkisinin de araştırıldığı raporda, 2021'de her iki hastaneden birinde 2020'ye göre doluluk oranında düşüş yaşandığı kaydedildi.

Bunun sebebi olarak da hastanelerin Kovid-19 hastalarına yer bulundurmak için acil olmayan ameliyatları ertelemesi ve Kovid-19 bulaşma riskinden dolayı insanların hastaneye gitmemesi gösterildi.