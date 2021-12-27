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    • Dünya
    • 27.12.2021 18:55
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    • 27.12.2021 18:58
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    ABD'de Omicron kabusu büyüyor! Binlerce uçuş iptal edildi

    Son dakika haberi... ABD'de Omicron varyantında yaşanan artış nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor. Hafta sonu boyunca yaklaşık 5 bin uçuş iptalinin ardından hava yolu şirketleri 740 uçuşu daha iptal etti.

    ABD’de Omicron kabusu büyüyor! Binlercesi iptal edildi

    ABD'de hava yolu şirketleri, Omicron vakalarındaki artış nedeniyle hafta sonu boyunca yapılan 5 bini aşan uçuş iptalinin ardından yaklaşık 740 uçuşu daha iptal etti.



    ABD'de Delta, United, Southwest hava yolları, ülke genelinde Covid-19'un Omicron vakalarındaki artıştan dolayı geçtiğimiz hafta sonu binlerce uçuşu iptal etmesinin ardından yüzlerce uçuşu daha iptal etti. ABD içinde ve dışında yaklaşık 740 uçuş iptal edilirken, seyahat için en yoğun olan Noel tatili zamanında hafta sonundan bugüne iptal edilen uçuşların sayısı 5 bini aştı.

    Ülkede artan Covid-19'un Omicron vakaları nedeniyle pilot ve kabin ekiplerinin karantinaya alınması nedeniyle American Airlines, United, Delta ve Southwest hava yolu şirketlerinin hisseleri yüzde 2 ila 3 oranında değer kaybetti.



        YOLCU GEMİLERİ GERİ DÖNDÜ
        ABD yolcu gemi şirketleri Norveç Kruvaziyer Hattı, Royal Caribbean ve Karnaval şirketlerinin de hisselerinde yüzde 1,3 ila 2,4 oranında düşüş yaşanırken, Noel tatilini de kapsayan hafta sonu boyunca yolcu gemilerinde Covid-19 vakalarının tespit edilmesinin ardından en üç yolcu gemisi limana geri dönmek zorunda kaldı.

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