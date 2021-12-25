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    • Dünya
    • 26.12.2021 01:52
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    • 26.12.2021 01:52
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    Arap koalisyon güçlerinden Husilere hava saldırısı

    Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki Sana kentinde bulunan "meşru askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. İşte habere ilişkin detaylar...

    AA
    Arap koalisyonundan Husilere hava saldırısı

    Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyon güçleri, tehditlere karşılık olarak Sana'daki meşru askeri hedeflere saldırı düzenledi.

    Operasyonun, uluslararası insan hakları hukukuna ve teamüllere uygun olduğu vurgulanan açıklamada, sivillere, gruplar halinde bir araya gelmemeleri ve Sana'daki Et-Teşrifat askeri kampına yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

    Husiler, hava saldırısına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

    2 SİVİL ÖLMÜŞTÜ
    Yemen'deki İran destekli Husilerin, dün, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Cazan kentine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivilin öldüğü bildirilmişti.

    Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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