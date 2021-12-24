Ünlü restoran zinciri KFC'de mide bulandıran olay! Müşteriye tavuğun kafasını verdiler

"ŞAŞKINIZ"

KFC'nin İngiltere merkezi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Sosyal medyada dolaşan görüntüyü fark eden KFC yetkilileri, yaptıkları açıklamada konuyla ilgili olarak "şok edici" ve "şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.