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    • Dünya
    • 24.12.2021 10:51
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    • 24.12.2021 10:58
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    Ünlü restoran zinciri KFC'de mide bulandıran olay! Müşteriye tavuğun kafasını verdiler

    Türkiye'de de birçok yerde şubesi bulunan ABD merkezli fast food zinciri KFC'nin İngiltere'deki şubesinde skandal bir olay yaşandı. Tavuk siparişi veren bir müşterinin paketinden tavuk kafası çıktı. KFC ise resmi hesabından yaptığı açıklamada rezalet karşısında "şaşkınız" dedi.

    Ünlü restoran zinciri KFC’de mide bulandıran olay

    Türkiye'de de çok sayıda şubesi olan ABD merkezli fast food restoran zinciri olan Kentucky Fried Chicken (KFC) paket servis sırasında tavuk siparişi veren kişinin paketinden tavuk kafası çıktı.

    İngiltere'de meydana gelen olayda paket servisi alan bir müşteri, aldığı ürünün içinde tavuk kafası çıktığını açıklayarak ve bunu fotoğraflandırarak, sosyal medyada paylaştı.

    Olay kısa sürede gündem oldu. "Acılı kanat yemeğimde kızarmış tavuk kafası buldum" diyen kişi "Bunu görmemeyi tercih eder ve zamanda 2 dakika geriye gidebilmeyi gerçekten çok isterdim" ifadelerini kullandı.

        "ŞAŞKINIZ"
        KFC'nin İngiltere merkezi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Sosyal medyada dolaşan görüntüyü fark eden KFC yetkilileri, yaptıkları açıklamada konuyla ilgili olarak "şok edici" ve "şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

        BÜYÜK TEPKİ YAĞDI
        Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine KFC'ye büyük tepki yağdı. Fotoğrafla ilgili tiksintilerini dile getiren müşteriler, "Yemekleri hazırlarken bunu nasıl fark etmediler?" tarzlarında yorumlarda bulundu.

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