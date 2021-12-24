Ünlü restoran zinciri KFC'de mide bulandıran olay! Müşteriye tavuğun kafasını verdiler

Türkiye'de de çok sayıda şubesi olan ABD merkezli fast food restoran zinciri olan Kentucky Fried Chicken (KFC) paket servis sırasında tavuk siparişi veren kişinin paketinden tavuk kafası çıktı.
İngiltere'de meydana gelen olayda paket servisi alan bir müşteri, aldığı ürünün içinde tavuk kafası çıktığını açıklayarak ve bunu fotoğraflandırarak, sosyal medyada paylaştı.
Olay kısa sürede gündem oldu. "Acılı kanat yemeğimde kızarmış tavuk kafası buldum" diyen kişi "Bunu görmemeyi tercih eder ve zamanda 2 dakika geriye gidebilmeyi gerçekten çok isterdim" ifadelerini kullandı.