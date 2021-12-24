Uçakta maskeni düzgün tak kavgası! Kadın yolcu dehşet saçtı

Saldırıya ilişkin açılan dava dosyasında uçuş görevlisinin sol gözünde morluklar, yüzünde dikiş gerektiren birkaç kesik olduğu ve üç dişinin de kırıldığı bilgisi yer aldı.

ABD Vekili Randy Grossman Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Saldırıya uğrayan uçuş görevlisi, uçaktaki tüm yolcuların güvenliğini sağlamak için sadece işini yapıyordu." dedi. "Kimsenin uçakta herhangi bir nedenle şiddet kullanması affedilemez, özellikle de tüm yolcuları güvende tutmak için orada bulunan bir uçuş görevlisine karşı."

Bir uçuş görevlisine müdahale etmekten suçlu bulunan Quinonez, 11 Mart'ta hapis cezasına çarptırılacağ belirtildi. Quinonez, 20 yıla kadar hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya, ancak savcıların büyük olasılıkla dört ay hapis ve altı ay hapis cezası önereceği ifade ediliyor. Ayrıca Quinonez'in Southwest Airlines ile tekrar uçması da yasaklandı.

Durdur

Sesli

Current Time0:00

/

Süre0:36

Yüklenme: 0%

Progress: 0%

Tam Ekran

Ayarlar