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    • Dünya
    • 24.12.2021 21:19
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    • 24.12.2021 21:49
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    Rus mahkemesi, yasakları içerikleri silmeyen Google ve Meta'ya 98 milyon dolar ceza verdi

    Rus mahkemesi, ülkede yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Google'a 7.2 milyar ruble (98 milyon dolar) para cezası verdi. Rusya'da bir mahkeme ayrıca, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta'ya 1 milyar 990 milyon ruble (27 milyon dolar) para cezası verdi. Haberin detayları...

    Rus mahkemesinden Google ve Meta’ya büyük ceza

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Google'a açılan davanın duruşması başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Google'a 7.2 milyar ruble (98 milyon dolar) para cezası verdi.
    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Rusya Federasyonu'nda yasaklanmış 16 veri ile ilgili Google'a ihtar verilmişti.

    META'YA 1 MİLYAR 990 MİLYON RUBLE PARA CEZASI

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yaklaşık 2 bin yasaklı materyalin silinmediği Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta hakkında açılan dava başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

    Mahkeme, Meta sosyal medya şirketine 1 milyar 990 milyon (27 milyon dolar) ruble para cezası verdi.

        Öte yandan aynı mahkeme, Roskomnadzor tarafından16 yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle Google ise 7 milyar 2 milyon ruble (99 milyon dolar) para cezası vermişti.

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