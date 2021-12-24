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    • Dünya
    • 24.12.2021 23:13
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    • 24.12.2021 23:31
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60’ıncı yaş gününü barfiks çekerek kutladı

    Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60’ıncı yaş gününü barfiks çekerek kutladı. Ara vermeden 15 barfiks çeken Aliyev "15 defa, 60 yaşında" dedi.

    İHA
    Aliyev barfiks çekti

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60'ıncı yaş gününü kutladı.


    İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva, bugün 60 yaşına giren Aliyev'in barfiks çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    "15 DEFA, 60 YAŞINDA"
    60 yaşına girmesine rağmen 15 barfiks çeken Aliyev, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

    Ara vermeden 15 barfiks çeken Aliyev barfiksi tamamladıktan sonra "15 defa, 60 yaşında" dedi.



    Öte yandan Aliyev 60. yaş gününde, işgalden kurtarılan Karabağ'daki Hadrut kasabasını ve Şuşa şehrini ailesiyle birlikte ziyaret etmişti.

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    Haberler Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60’ıncı yaş gününü barfiks çekerek kutladı
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