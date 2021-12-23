Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'i (S.A.S) savundu

Putin, düzenlenen basın toplantısında ABD'nin aldığı Pekin Kış Olimpiyatlarına karşı "diplomatik boykot" kararı eleştirerek, "Sporu bazı acil siyasi sorunları çözmek için kullanmaya çalışmak bir hata. Biz sporun siyasete alet edilmesine her zaman karşı çıktık. Çin'in diplomatik ve siyasi olarak boykot edilmesi Çin'in kalkınmasını dizginleme girişimleriyle alakalı. Başka hiçbir neden yok ve olamaz. Spor da sanat gibi insanları birleştirmeli. Bu karar kabul edilemez ve yanlıştır. Eski bir ABD başkanı ile konuştum ve Los Angeles ve Moskova boykotlarının ABD tarafından yapılan en büyük hata olduğunu söylemişti. Ancak, ABD aynı hatayı sürdürmeye hala devam ediyor. Bunun sebebi Çin'in büyümesini engellemektir. Çin'in gelişimini engelleyemezler. Çünkü, Çin'in satın alma gücü parite açısından ABD'den daha büyük. Ama şunu anlamalısınız. Çin tüm açılardan dünyanın bir numaralı ekonomisi olacak" dedi.





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