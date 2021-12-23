Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'i (S.A.S) savundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2001 yılından beri düzenlenen basın toplantısında bu yıl da önemli açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gazetecilerin sorularını internet üzerinden cevaplayan Putin, bu yıl düzenlenen basın toplantısını PCR testinden geçen 507 medya temsilcisi ile yüz yüze gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı'nın yanındaki Manej Sergi Salonu'nda yapılan toplantıda Putin, Avrupalı ülkelerin yaşadığı doğal gaz sorunu hakkında Batılı ülkelerin çabalaması gerektiğini belirterek, "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar, onlara zamanında müdahale etsinler ve akıllı olduklarını düşünmesinler. Kendi kendilerine çıkardıkları sorunları kendileri çözmeli. Biz yardıma hazırız ve bunu yapacağız" dedi. Rusya ile yaşadığı sorunların ardından doğalgazı Rusya'dan değil de Batılı ülkelerden almaya başlayan Ukrayna'nın fiyatları arttırdığını söyleyen Putin, "Şu anda Yamal-Avrupa hattındaki gaz, Almanya'dan Polonya'ya geri pompalanıyor, ardından Ukrayna'ya gönderilebilir. Bu da, Avrupa'da gaz açığına ve fiyatların yükselmesine yol açıyor" dedi.
Gazetecilerden gelen Rus muhalif lider Aleksei Navalny davasındaki süreçle ilgili soruya cevap olarak ise Putin, Batılı ülkeleri eleştirerek "Bunun hakkında konuşmaya gerek yok. Cevaplayacak soru olmadığına göre bu sayfayı geçelim. Rusya Başsavcılığı üzerinden resmi olarak birçok kez talepte bulunduk. Zehirlenme vakasını doğrulayan materyalleri verin dedik. Yok, bir tane bile materyal yok. Bunu neyle açıklayabiliriz" dedi.
"ESKİ BİR ABD BAŞKANI BU KARARIN BİR HATA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"