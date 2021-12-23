Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.12.2021 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2021 00:05
    ABONE OL

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan olay başvuru: Beyaz Saray'daki kayıtlar yayınlanmasın

    Son dakika haberleri... Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskını sırasında Beyaz Saray'daki kayıtlarının yayınlanmaması için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Trump, bugüne kadar alt mahkemelerde kayıtlarının yayınlanmaması için açtığı birçok davayı kaybetmişti.

    AA
    Beyaz Saray’daki kayıtlar yayınlanmasın

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskını için Yüksek Mahkemeye flaş bir başvuruda bulundu.

    Trump, Yüksek Mahkemeye yaptığı başvuruda, Ulusal Arşivler'in 6 Ocak'taki Beyaz Saray kayıtlarını Temsilciler Meclisinde Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesinin engellenmesini istedi.

    "KÖTÜ BİR EMSAL TEŞKİL EDEBİLECEK"
    Trump'ın avukatları Yüksek Mahkemeye verdikleri dilekçede, Washington DC Bölge Temyiz Mahkemesinin, söz konusu kayıtlar için bugüne kadar süre verdiğine işaret ederek, Temyiz Mahkemesinin bu kararının ilerleyen zamanlarda Trump'ın özel bilgilerinin yayınlanması için "kötü bir emsal teşkil edebileceği" uyarısında bulundu.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın, Trump'ın kayıtlarının yayınlanmaması için inisiyatif kullanmayı reddetmesinin ardından Trump, ekim ayında Ulusal Arşivler ve Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine dava açmıştı.

    Trump, bugüne kadar alt mahkemelerde kayıtlarının yayınlanmaması için açtığı birçok davayı kaybetmişti.

        6 OCAK KONGRE BASKINI
        ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

        Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

        Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

        Komite, Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, komitenin çağrılarına uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekli ve memurun merakla beklediği haber!
        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan olay başvuru: Beyaz Saray'daki kayıtlar yayınlanmasın
            SON DAKİKA