Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan olay başvuru: Beyaz Saray'daki kayıtlar yayınlanmasın

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskını için Yüksek Mahkemeye flaş bir başvuruda bulundu.
Trump, Yüksek Mahkemeye yaptığı başvuruda, Ulusal Arşivler'in 6 Ocak'taki Beyaz Saray kayıtlarını Temsilciler Meclisinde Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesinin engellenmesini istedi.
"KÖTÜ BİR EMSAL TEŞKİL EDEBİLECEK"
Trump'ın avukatları Yüksek Mahkemeye verdikleri dilekçede, Washington DC Bölge Temyiz Mahkemesinin, söz konusu kayıtlar için bugüne kadar süre verdiğine işaret ederek, Temyiz Mahkemesinin bu kararının ilerleyen zamanlarda Trump'ın özel bilgilerinin yayınlanması için "kötü bir emsal teşkil edebileceği" uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Trump'ın kayıtlarının yayınlanmaması için inisiyatif kullanmayı reddetmesinin ardından Trump, ekim ayında Ulusal Arşivler ve Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine dava açmıştı.
Trump, bugüne kadar alt mahkemelerde kayıtlarının yayınlanmaması için açtığı birçok davayı kaybetmişti.