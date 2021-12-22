Reuters: ABD, Türkiye'nin isyancılarla çatışan Etiyopya'ya İHA/SİHA satışları konusunda endişeli

Etiyopya hükümeti ile Afrika'nın en kanlı çatışmaları arasında yer alan kuzey Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki bir yıl süren iç savaşta, binlerce sivili ölürken milyonlarca insan yerinden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD Afrika Boynuzu elçisi Jeffrey Feltman'ın geçen hafta Türkiye'ye yaptığı ziyarette "Etiyopya'da silahlı insansız hava aracı kullanıldığına ve sivillere zarar verme riskine ilişkin raporları gündeme getirdiğini" söyledi.

Üst düzey bir Türk yetkili, Washington'ın rahatsızlığını birkaç toplantıda ilettiğini, Etiyopya ordusu ve hükümetinin ayrıntılı yorum taleplerine yanıt vermediğini söyledi.

TÜRKİYE, DÜNYAYA SİHA VE İHA SATIYOR

Avrupa, Afrika ve Asya'daki birçok ülkeye insansız hava aracı satan Türkiye, Afrika'da istikrarı bozucu bir rol oynadığı yönündeki eleştirileri reddederek müzakereleri teşvik etmek için Etiyopya'daki tüm taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı.