Eski başbakan ABD muhbiri çıktı! Bu iddia çok konuşulur: Willy Brandt...

Brandt'ın ayrıca tersaneler, fabrikalar, demir yolu sistemi ve Sovyet ordusunun telefon şebekesiyle ilgili bilgi verdiği öne sürüldü. Söz konusu kaynaklara göre Brandt, kendisini "güvenilir" olarak sınıflandıran CIC irtibat görevlileriyle 4 yıl boyunca 200'den fazla kez bir araya geldi. 4 yıl boyunca muhbirlik yapan Brandt'ın "O-35- VIII" koduyla kayıt altına alındığı belirtildi.