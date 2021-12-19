Eski başbakan ABD muhbiri çıktı! Bu iddia çok konuşulur: Willy Brandt...

Almanya basınındaki bir iddia ortalığı karıştırdı. 1969-1974 yıllarında Almanya başbakanı olan Willy Brandt'ın, ABD adına muhbirlik yaptığı ileri sürüldü. İddiayı ortaya atan Der Spiegel dergisi oldu.
Buna göre Brandt, ABD'nin askeri istihbaratı Counter Intelligence Corps (CIC) için 4 yıl boyunca muhbirlik yaptı. Haberde Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) başbakanlık yapan Brandt'ın, bu görevinden önce ABD askeri karşı casusluk teşkilatı CIC'e 1948'den 17 Mart 1952'ye kadar istihbarat sağladığı öne sürüldü.
BİLGİLER AKTARDI
Sabah'ın haberine göre; CIC'nin gizliliği kaldırılan 1 Haziran 1952 tarihli listesine ulaşan derginin Alman ve Avusturyalı muhbirlerin isimlerinin yer aldığı listeyi ABD Askeri Tarih Merkezi'ndeki tarihçi Thomas Boghardt'a incelettiği ifade edildi. Tarihçi Boghardt'a göre Brandt, Amerikan hizmetleri için bir "altın madeni" değerindeydi. Dergi, Brandt'ın CIC'ye Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR) ile iktidardaki Sosyalist Birlik Partisi'nin (SED) gençlik kolları FDJ hakkında bilgi verdiğini yazdı.