Emine Erdoğan Afrikalı first ladyler ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Afrikalı devlet başkanlarının eşleriyle Tophane-i Amire'de düzenlenen programda bir araya geldi.
Türkiye'nin 2005'teki Afrika açılımından sonra kıtaya sık sık ziyaretler yaptıklarını, kuzeyden güneye, doğudan batıya, pusulanın her yönüne seyahat ettiklerini belirten Erdoğan, Başkan Erdoğan'a birçok resmi ziyaretinde eşlik ettiğini hatırlattı.
Bir Afrika ülkesine yapılacak ziyaret söz konusu olduğunda büyük bir heyecan duyduğunu dile getiren Erdoğan, Afrika'ya ilk gittiğinde yaşadığı hisleri anlattı.
Yıllarca süren bu yolculuklar esnasında, her duraktan sayısız anı topladığını ve bunları mütevazı bir hatırata dönüştürmek istediğini ifade eden Erdoğan, "Ortaya çıkan bu kitap, sizin bana sunduklarınızın ruhumdaki yankılarından oluştu." dedi.
"AFRİKALI KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN PROJELER ÜRETTİK"
Afrika'ya yaptıkları tüm seyahatlerde insanlık hallerine dair nice şeye şahit olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: