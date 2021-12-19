Emine Erdoğan Afrikalı first ladyler ile bir araya geldi

Yıllarca süren bu yolculuklar esnasında, her duraktan sayısız anı topladığını ve bunları mütevazı bir hatırata dönüştürmek istediğini ifade eden Erdoğan, "Ortaya çıkan bu kitap, sizin bana sunduklarınızın ruhumdaki yankılarından oluştu." dedi.

"AFRİKALI KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN PROJELER ÜRETTİK"

Afrika'ya yaptıkları tüm seyahatlerde insanlık hallerine dair nice şeye şahit olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: