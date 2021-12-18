Taliban'dan ülkeden kaçan Afgan mültecilere çağrı! Güvenlik ve huzur sağlandı ülkenize geri dönün

"EVE DÖNÜŞ ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Taliban yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcı Vekili Abbas Stanekzey konuşmasında, İran ve Pakistan'da üçer milyon Afgan mülteci bulunduğuna, dünyanın birçok yerinde de yüz binlerce Afgan mültecinin barındığına işaret ederek, "Bizde siyasi ve ekonomik gerekçelerle göç eden iki çeşit mülteci var. Her iki kesime de eve dönüş çağrısı yapıyoruz." dedi.