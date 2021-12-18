Kırgızistan sonunda kavuştu! Bayraktar TB2 SİHA'larla savunma daha güçlü...

Türkiye'nin savunma alanındaki en önemli hamlelerinden olan Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA-SİHA) bir ülkeye daha teslim edildi.
KIRGIZİSTAN BAYRAKYAR TB2'LERİ TESLİM ALDI
Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ülkeye (SİHA) ulaştı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetinde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını inceledi.
ÜLKENİN SAVUNMASINI SAĞLAYACAK
Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi.
SİHA'ların tamamen devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.
TÜRKİYE'NİN OYUN DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİSİ: SİHA
Türkiye'nin savunma sanayisindeki atağı, dünya çapında da yankı buluyor. Bu başarıyı kanıtlayan gelişmelerden biri de dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" listesindeki Türk şirketi sayısının 7'ye yükselmesi olarak görülüyor.