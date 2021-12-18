Kırgızistan sonunda kavuştu! Bayraktar TB2 SİHA'larla savunma daha güçlü...

SİHA'ların tamamen devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN OYUN DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİSİ: SİHA

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atağı, dünya çapında da yankı buluyor. Bu başarıyı kanıtlayan gelişmelerden biri de dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" listesindeki Türk şirketi sayısının 7'ye yükselmesi olarak görülüyor.