Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.12.2021 22:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2021 22:36
    ABONE OL

    Hollanda kırmızı alarm verdi! Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanmaya gidiyorlar

    Hollanda'da Omicron varyantı kırmızı alarm veriyor. Ülkede Omicron varyantının artmasıyla yarından itibaren Hollanda 4 hafta tam kapanmaya gidiyor. Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında "Alınan ek önlemler çerçevesinde, yarından itibaren 14 Ocak'a kadar tam kapanma uygulamasına geçilecek" diye söyledi.

    AA
    Hollanda 4 hafta tam kapanmaya gidiyor!

    Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, Omicron varyantının etkili olmasıyla yarından itibaren 4 hafta tam kapanma uygulanacak.



    Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında, Omicron varyantının yayılmasını durdurabilmek için ek önlemleri açıkladı. Rutte, alınan ek önlemler çerçevesinde, yarından itibaren 14 Ocak'a kadar tam kapanma uygulamasına geçileceğini söyledi.



    Omicron varyantının hızlı yayıldığına dikkati çeken Rutte, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için müdahale edilmesi gerektiğini, bu nedenle tam kapanmanın önemli olduğunu vurguladı.



        Açıklanan önlemlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri kapatılacak.



        Tüm kademedeki okullar 20 Aralık ila 9 Ocak 2022 arasında kapalı kalacak. Sonrası için 3 Ocak'ta yeniden değerlendirme yapılacak.



        Tam kapanma son bulana kadar hiçbir etkinliğin yapılmasına izin verilmeyecek.



            Temel ihtiyaçların temin edildiği yerler 05.00-20.00 saatlerinde açık kalabilecek. Profesyonel futbol müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam ederken, içeride yapılan tüm spor faaliyetleri durdurulacak.



            Evlerde 13 yaşından itibaren en fazla 2 misafir kabul edilecek, dışarda ise en fazla 2 kişi bir arada bulunabilecek. Noel kutlamalarının yapıldığı 24, 25 ve 26 Aralık'ta ve yılbaşında hanelerde ve dışarda en fazla 4 misafire izin verilecek.



            RESTORANTLAR PAKET SERVİS YAPACAK
            Kapatılan restoranlar ve mağazalar, paket servisi yapabilecek. Evden çalışma tavsiyesi, sosyal mesafe uygulaması, toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske şartı devam edecek.
                CHP’li Fikri Sağlar’dan skandal!
                Haberler Dünya Hollanda kırmızı alarm verdi! Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanmaya gidiyorlar
                    SON DAKİKA