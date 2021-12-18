Hollanda kırmızı alarm verdi! Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanmaya gidiyorlar





Evlerde 13 yaşından itibaren en fazla 2 misafir kabul edilecek, dışarda ise en fazla 2 kişi bir arada bulunabilecek. Noel kutlamalarının yapıldığı 24, 25 ve 26 Aralık'ta ve yılbaşında hanelerde ve dışarda en fazla 4 misafire izin verilecek.