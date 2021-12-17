İsveç'te terör örgütü PKK/PYD ile görüşen İsveç Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusu

Yüksel, "School of Economics Üniversitesi, Alman İç istihbarat Teşkilatı (BfV) ve İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) raporlarına göre, PYD'nin terör örgütü PKK ile açık iş birliği içinde olduğu ortaya konulmuş. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, PYD'nin kuzey Suriye'de Hristiyan vatandaşları kaçırıp topraklarına el koymaya çalıştığı, çocuk yaşta kızları zorla askere kaçırdığı gibi birçok suç unsuru yer aldı. Buna rağmen Bakan Linde'nin görüşmesi doğru olmamıştır." diye konuştu.