Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Coronavirüs, İngiltere Premier Lig'i vurdu! Bir haftada 50'nin üzerinde pozitif vaka çıktı

    Coronavirüs, İngiltere Premier Lig’i vurdu. Bir haftada 50’nin üzerinde pozitif vaka çıktı. Ülkedeki futbol durma noktasına geldi. Manchester United'da 19 futbolcu pozitif çıktı. Maçlar ertelendi.

    Toplu kriz!

    Covid-19, çağın felaketi olarak tarihe geçti. Milyarlarca insanı etkiledi. İngiltere'de rekor seviyeye ulaştı. Futbol sektörü de virüsten kırılmaya başladı. Premier Lig'de son 1 hafta içinde 50'nin üzerinde vaka tespit edildi. Brentford-Manchester United maçından sonra önceki gün Burnley-Watford, dün de Leicester City-Tottenham maçı artan vakalar sonrasında ertelendi.

    Premier Lig yönetimi futbolculara her gün test yapılmasına karar verdi. İngiliz basınına göre 3-4 kulüp, Premier Lig yönetimine başvurarak maçların bir süre oynanmaması yönünde talepte bulundu. Manchester United'da pozitif vaka sayısı 19'a ulaşırken, kulüp yönetimi tesislere giriş ve çıkışları yasaklamıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aşkın şehri Konya her mevsim güzel
    Haberler Dünya Coronavirüs, İngiltere Premier Lig'i vurdu! Bir haftada 50'nin üzerinde pozitif vaka çıktı
        SON DAKİKA