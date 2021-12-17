Coronavirüs, İngiltere Premier Lig'i vurdu! Bir haftada 50'nin üzerinde pozitif vaka çıktı

Covid-19, çağın felaketi olarak tarihe geçti. Milyarlarca insanı etkiledi. İngiltere'de rekor seviyeye ulaştı. Futbol sektörü de virüsten kırılmaya başladı. Premier Lig'de son 1 hafta içinde 50'nin üzerinde vaka tespit edildi. Brentford-Manchester United maçından sonra önceki gün Burnley-Watford, dün de Leicester City-Tottenham maçı artan vakalar sonrasında ertelendi.

Premier Lig yönetimi futbolculara her gün test yapılmasına karar verdi. İngiliz basınına göre 3-4 kulüp, Premier Lig yönetimine başvurarak maçların bir süre oynanmaması yönünde talepte bulundu. Manchester United'da pozitif vaka sayısı 19'a ulaşırken, kulüp yönetimi tesislere giriş ve çıkışları yasaklamıştı.